NitBike será expandido para a Região Oceânica em 2026

A novidade foi divulgada durante visita às novas estações de bicicletas compartilhadas instaladas em São Francisco, na Zona Sul da cidade - Foto: Evelen Gouvêa/Prefeitura de Niterói

O prefeito Rodrigo Neves anunciou, nesta terça-feira (9), a expansão do programa NitBike para a Região Oceânica a partir de 2026. A novidade foi divulgada durante visita às novas estações de bicicletas compartilhadas instaladas em São Francisco, na Zona Sul da cidade.

“Atualmente, são 140 mil usuários e mais de 2,5 milhões de viagens realizadas. Vamos ampliar o NitBike cada vez mais. A partir de 2026, o programa também chegará à Região Oceânica”, disse Neves.

Já estão em funcionamento as estações na orla de São Francisco, em frente ao McDonald's, e na esquina da Rua Arariboia com a Avenida Rui Barbosa, no entorno da Caixa Econômica. Novas unidades chegarão a Charitas, à Ilha da Conceição e ao Barreto.

O coordenador do programa, Filipe Simões, destacou o crescimento do NitBike, que se consolidou como um dos serviços públicos mais utilizados da cidade.

“O programa é um sucesso absoluto, com mais de sete mil viagens por dia. Somando as viagens semanais, é como se déssemos uma volta ao mundo de bicicleta”, afirmou.

O prefeito Rodrigo Neves lembrou que, há dez anos, quando o programa Niterói de Bicicleta começou, a cidade praticamente não tinha infraestrutura cicloviária.

“Saímos do zero para 90 quilômetros de ciclovias. Criamos a ciclovia mais movimentada do Brasil, na Marquês do Paraná, com conexões pela Roberto Silveira e Amaral Peixoto, e implantamos o bicicletário Arariboia. Em breve, entregaremos também o bicicletário de Charitas”, anunciou.

Outro projeto em andamento é a obra da Alameda São Boaventura, que incluirá ciclovia ao longo da via.