Deputado Renan Jordy se envolve em confusão com bombeiro na Alerj

O deputado bolsonarista Renan Jordy (PL) protagonizou uma confusão na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) nesta segunda-feira (8), depois de ficar preso em um elevador no prédio da Casa, no Centro do Rio. Segundo a Defesa Civil, o parlamentar e outras 12 pessoas permaneceram cerca de 20 minutos no equipamento até que a porta fosse aberta.

Testemunhas relataram que Jordy deixou o elevador visivelmente irritado, reclamando da demora no atendimento. Um bombeiro que atuava no local afirmou ter sido empurrado e levado um soco durante o tumulto, parte dele registrada por equipes de reportagem.

Em um vídeo, o militar aparece dizendo: “Eu estou aqui para ajudar. Agora, eu tomar um soco dele? Aqui não”. Nas imagens, Renan Jordy, que é irmão do deputado federal Carlos Jordy, surge sem camisa, sendo escoltado por um segurança para fora do saguão dos elevadores. O deputado justificou que retirou a peça por causa do calor.

Em nota, o parlamentar negou ter agredido o bombeiro. Ele disse ter sofrido uma crise de ansiedade e claustrofobia enquanto estava preso no elevador e classificou o ocorrido como um “acidente em uma situação extrema”.

“Circula a acusação de que eu teria agredido um bombeiro. Estávamos 13 pessoas confinadas por cerca de 20 minutos em um elevador parado, sob um calor sufocante. Tenho crise de ansiedade e claustrofobia”, afirmou.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.

Carlos Jordy se defende e ataque o irmão após episódio

Após o ocorrido, o deputado federal Carlos Jordy (PL) criticou publicamente o próprio irmão. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar afirmou que as atitudes do deputado estadual Renan Jordy (PL) “não o representam” e declarou que já busca medidas judiciais para preservar sua imagem.

Para Carlos Jordy, o incidente que resultou em acusações de agressão a um bombeiro civil é “inaceitável”. Ele ressaltou que a conduta do irmão não corresponde aos seus valores.

“Lamento profundamente esse episódio, que considero inaceitável. Aqueles que me conhecem sabem que tal comportamento não condiz com meus valores e princípios”, afirmou o deputado federal no vídeo. Segundo ele, o pronunciamento se tornou necessário diante da repetição de episódios envolvendo Renan Jordy.