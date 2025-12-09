Chefe do tráfico do Abacatão é baleado em confronto com a PM em São Gonçalo

Um homem apontado pela polícia como um dos líderes do tráfico no Abacatão, foi baleado em um confronto com equipes do 7º BPM (São Gonçalo), na última segunda-feira (8), no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo informações da PM, os agentes realizavam patrulhamento quando foram recebidos a tiros. Houve confronto e o suspeito acabou atingido. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de São Gonçalo. Contra o homem, já existia um mandado de prisão pendente.

Leia também:

Prefeito de Niterói convida adversário de São Gonçalo para diálogo



São Gonçalo recebe Badi Assad em apresentação no Sesc

Durante a operação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, um rádio transmissor e uma grande quantidade de entorpecentes. Uma motocicleta usada por integrantes do grupo criminoso também foi recuperada pelos militares. O caso foi registrado na 73ªDP (Neves).