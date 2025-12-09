Chefe do tráfico do Abacatão é baleado em confronto com a PM em São Gonçalo
Homem é apontado como um dos líderes do Abacatão, em São Gonçalo
Um homem apontado pela polícia como um dos líderes do tráfico no Abacatão, foi baleado em um confronto com equipes do 7º BPM (São Gonçalo), na última segunda-feira (8), no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.
Segundo informações da PM, os agentes realizavam patrulhamento quando foram recebidos a tiros. Houve confronto e o suspeito acabou atingido. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de São Gonçalo. Contra o homem, já existia um mandado de prisão pendente.
Leia também:
Prefeito de Niterói convida adversário de São Gonçalo para diálogo
São Gonçalo recebe Badi Assad em apresentação no Sesc
Durante a operação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, um rádio transmissor e uma grande quantidade de entorpecentes. Uma motocicleta usada por integrantes do grupo criminoso também foi recuperada pelos militares. O caso foi registrado na 73ªDP (Neves).