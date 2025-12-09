Casal morre e bebê fica ferido após carro ser atacado a tiros na Avenida Brasil

Um casal foi morto e um bebê ficou ferido após o carro da família ser atacado a tiros na Avenida Brasil, na altura de Campo Grande, na noite desta segunda-feira (8). O automóvel foi atingido diversas vezes.

Imagens que circulam nas redes sociais revelam que o carro parou no canteiro da via expressa. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) e do Batalhão de Vias Expressas foram ao local para prestar apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável por conduzir o caso.



A PRF informou que o bebê foi baleado com dois disparos na perna e foi socorrido por terceiros para o Hospital Pedro II. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da criança.

A localidade de Campo Grande convive com uma intensa onda de violência por causa da disputa pelo comando da área entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho (CV).

Através de nota, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) informou que investiga as mortes do homem, Yuri Garcez Honorato e da mulher, que ainda não foi identificada. Diligências estão sendo realizadas para apurar a autoria do crime.