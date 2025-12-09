Polícia Civil deflagra ação contra quadrilha de roubos de cargas de alimentos na Baixada Fluminense

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP), com apoio da especializada da Baixada Fluminense (DRFC-BF) - Foto: Divulgação - PCERJ

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP), com apoio da especializada da Baixada Fluminense (DRFC-BF) - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP), com apoio da especializada da Baixada Fluminense (DRFC-BF), deflagraram, nesta terça-feira (09/12), mais uma ação da "Operação Torniquete". Os agentes realizam diligências em Duque de Caxias para capturar integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de cargas de gêneros alimentícios de alto valor. Até o momento, três criminosos foram presos.

Por meio das investigações, que incluíram ações contínuas de monitoramento territorial, levantamento de rotinas logísticas, vigilância e análise de imagens de câmeras de segurança públicas e privadas, os policiais conseguiram delinear movimentações, identificar veículos utilizados nas ações criminosas e localizar pontos de apoio logístico usados pelo grupo. Segundo apurado, os criminosos são oriundos e atuam no município de Duque de Caxias. Após os roubos, as cargas são negociadas com comerciantes e empresários do ramo de alimentos para abastecer feiras livres e mercados de pequeno e médio porte do município.

As investigações constataram, ainda, que o grupo criminoso era formado por, pelo menos, dez bandidos. Os roubos de carga na região são liderados por dois homens que determinam quem participa ou não das ações criminosas, o tipo da carga a ser subtraída e como será a divisão dos lucros, além de organizar toda a logística dos delitos. Os dois foram presos pela DRFC-CAP no decorrer do inquérito.

Com a operação desta terça, além do cumprimento dos mandados, os agentes buscam checar informações de inteligência, interromper logística de receptação e transbordo de carga e apreender bens subtraídos e armas de fogo.