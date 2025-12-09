Nino chega ao Brasil de férias, e Fluminense prepara investida pelo zagueiro

O zagueiro Nino, alvo do Fluminense para a próxima temporada, desembarcou no Brasil no início desta segunda-feira (08). Ele chegou para aproveitar o período de férias do meio da temporada do futebol russo.

O defensor atua no Zenit e o clube carioca aguarda o fim da Copa do Brasil para fazer uma nova investida pelo antigo capitão. Nino tem interesse em retornar ao Fluminense. Ciente da possibilidade, a diretoria tricolor acompanha de perto a situação.

A estratégia é aguardar o término da Copa do Brasil para procurar o Zenit de forma oficial e formalizar uma investida pelo jogador. Com ele em território brasileiro, a diretoria do Tricolor quer uma reunião pessoal para tratar de um possível retorno,

Na última janela de transferências, o Fluminense tentou repatriar Nino, mas esbarrou na falta de interesse do Zenit em abrir negociações. O jogador é, até o momento, é o único alvo definido pelo clube para 2026.