Receita Federal apreende cerca de 25 kg de skunk com americana no Aeroporto do Galeão/RJ

A Receita Federal apreendeu hoje (8/12) aproximadamente 25 kg de skunk com uma passageira americana no Aeroporto do Galeão/RJ. O trabalho é resultado de fiscalização e da inspeção com o uso de equipamentos de raio-x.

Durante operação de rotina no desembarque internacional, uma mulher de 30 anos, vinda de Toronto, em voo com conexão em Houston, foi flagrada com a substância entorpecente dentro de uma mala. O narcoteste preliminar acusou tratar-se de skunk.

O trabalho foi realizado pelo Serviço de Conferência de Bagagem da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão. A ação reforça a importância da aduana no combate ao contrabando, descaminho e proteção da sociedade.