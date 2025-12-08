Flamengo pode faturar troféu já na estreia do Intercontinental, diante do Cruz Azul; entenda

O Flamengo pode levar mais uma taça para casa na próxima quarta-feira (10), diante do Cruz Azul, na estreia da Copa Intercontinental, no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar. Apesar de ser um jogo de quartas de final, a Fifa valoriza o torneio após o lançamento da Copa do Mundo de Clubes.

A entidade máxima do futebol determinou que todas as partidas terão entregas de troféus e medalhas para a equipe vencedora. O jogo entre o Rubro-Negro e a equipe mexicana é chamado de "Derby das Américas".

Se vencer, o Flamengo terá pela frente o Pyramids, do Egito, na "Copa Challenger", nome dado à semifinal, que também terá entrega de troféu e medalhas para o vencedor, no sábado, dia 13. A final será contra o PSG, no dia 17, aí sim valendo o título intercontinental.

O Pyramids, que já está garantido na semifinal, fez a partida das quartas em setembro. A Copa África-Ásia-Pacífico juntou a equipe egípcia, campeã africana, com o Al-Ahli, vencedor da Liga dos Campeões da Ásia. O Pyramids venceu por 3x1.