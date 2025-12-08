Polícia prende 6 em operação contra rede de influenciadores que incentivavam 'pegas' no Rio

Além dos "rachas", os influenciadores também estariam incentivando manobras perigosas, como foi o caso que viralizou de uma moto aquática andando na Ponte Rio-Niterói - Foto: Reprodução/ PCERJ/ Redes Sociais

Além dos "rachas", os influenciadores também estariam incentivando manobras perigosas, como foi o caso que viralizou de uma moto aquática andando na Ponte Rio-Niterói - Foto: Reprodução/ PCERJ/ Redes Sociais

A Polícia Civil prendeu seis pessoas em uma operação contra uma rede de influenciadores que supostamente estariam incentivando corridas ilegais, conhecidas como "pegas" ou "rachas" e manobras perigosas no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (8). Além das prisões, um quadriciclo, uma moto aquática, oito carros e nove motos foram apreendidas.

No total, 17 mandados contra 9 influenciadores foram cumpridos por Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), em endereços espalhados pela zona Norte e Sudoeste do Rio e também na Baixada Fluminense.

Um dos alvos da operação foi o responsável pelo vídeo viral, no início do ano, de uma moto aquática adaptada andando pela Ponte Rio-Niterói. Os agentes da DRCI afirmam que estes também foram vistos em pistas do BRT e linhas ferroviárias.

A motivação das investigações da DRCI vieram de vídeos que circulavam as redes sociais, onde os suspeitos investigados faziam diversas manobras de alto risco na rua e que segundo a polícia, estes usavam dessa exibição para monetizar e ganhar notoriedade nas redes.

Os agentes também identificaram um padrão nas publicações, com horários, hastags e aparições em conjuntas para promover os eventos organizados com exibição de veículos e o incentivo a infrações de trânsito.

Os influenciadores estão sendo investigados por adulteração de sinal identificador de veículo, associação criminosa, atentado a segurança de meios de transporte, incitação ao crime e associação criminosa; além de um que vai responder por porte ilegal de arma de fogo, por portar uma pistola da Polícia Militar.