Mulher trans é morta por motorista de aplicativo na Bahia

Um motorista de aplicativo de 19 anos, cujo o nome não foi revelado pela polícia, matou uma mulher trans, 18, identificada como Rhianna Alves, com um mata leão em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, no último sábado (6). A Polícia Civil afirma que o suspeito deixou o corpo na delegacia do município, confessou o crime para as autoridades e foi liberado após alegar legítima defesa.

O depoimento do motorista diz que ele contratou a jovem, para fazer um programa; a vítima morava em Barreiras, cidade que fica a 90km de distância de Luís Eduardo Magalhães. Após os serviços de Rhianna, ele levou a mulher para casa, mas durante o caminho, começaram a discutir e a vítima o ameaçou de expor o programa e fazer uma acusação de estupro.

O suspeito afirma que agiu em legítima defesa após ver Rhianna fazer um movimento que pegaria algo na bolsa. Após o fato, o motorista foi em direção a delegacia da cidade e uma unidade do do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, porém não chegou à tempo de socorrer a vítima.

A polícia não informou se o suspeito confessou o estupro ou se foi uma alegação falsa. O caso ainda está em investigação pela delegacia de Luís Eduardo Magalhães e em nota, a PC disse que o suspeito foi liberado por ter confessado o crime e ter se apresentado por conta própria.