Empresário de Curitiba sofre ataque na Barra da Tijuca

Um empresário de Curitiba, identificado como Marcos Vinícius Portugal Santos, de 41 anos, foi baleado em um ataque a tiros na madrugada desta segunda-feira (8), na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. A vítima estava em um Honda Civic, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e atiraram contra a vítima.

Segundo o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), no carro estavam o filho do empresário, de 18 anos, e a namorada do jovem, de 20 anos. O jovem foi baleado de raspão em um dos braços, mas já recebeu alta. A família voltava de uma festa quando passaram pela Avenida Ayrton Senna.

De acordo com relatos de testemunhas à polícia, o veículo estava trafegando próximo do BarraShopping quando os homens na motocicleta se aproximaram, efetuaram os disparos e fugiram do local. O empresário foi baleado por dois tiros no abdômen, um no peito, um no braço direito e um no queixo, e se encontra em estado grave.

Ainda segundo o batalhão, Marcos é sócio de uma empresa do ramo da aviação no estado de Curitiba e estaria no Rio de Janeiro para tratar de negócios. Durante uma consulta, os agentes constataram que ele possui seis anotações criminais pelos crimes de roubo, lesão corporal, lei de contravenções penais e injúria.

O ataque desta segunda-feira foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).