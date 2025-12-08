Chefe do CV ligado a TH Jóias é transferido para Bangu 1

Gabriel Dias de Oliveira é apontado como um dos chefes do Comando Vermelho - Foto: Reprodução/ TV Globo

Gabriel Dias de Oliveira é apontado como um dos chefes do Comando Vermelho - Foto: Reprodução/ TV Globo

O traficante Gabriel Dias de Oliveira, conhecido como 'Índio do Lixão', peça-chave da ligação do Comando Vermelho (CV) com a política fluminense, segundo as investigações da Polícia Federal, foi transferido do Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, para Bangu 1, na Zona Oeste do Rio.

Preso desde setembro, ele retorna justamente na semana em que o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar, foi detido na sede da Polícia Federal, suspeito de vazar informações sobre a operação que prendeu o ex-deputado Thiego Raimundo Oliveira Santos, o TH Jóias.

Leia também

Identificada mulher morta após ser esfaqueada em frente às Barcas de Niterói

Disputa entre facções rivais deixam moradores de comunidades de Niterói 'na linha de tiro' (vídeo)



A transferência de 'Índio do Lixão', realizada sob sigilo, levantou a suspeita de um possível acordo de colaboração premiada entre o criminoso, a PF e integrantes do Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público do Rio (MPRJ), que também investigam o caso.

Segundo a PF, entre 'Índio do Lixão' e Bacellar está TH Jóias, preso em 3 de setembro ao lado do traficante. O ex-parlamentar usava sua influência política para proteger a facção, inclusive repassando informações sobre operações das polícias estaduais.