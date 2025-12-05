Em meio à disputa por comunidades em Niterói, PM faz ocupação nessa sexta-feira (5)

Intensos tiroteios, ocorridos na noite desssa sexta-feira (5), assustou moradores e motoristas que passavam pela Zona Norte de Niterói. policiais do 12ºBPM (Niterói) realizaram operações, nas comunidades da Palmeira e do Santo Cristo, na Riodades e no Fonseca, respectivamente, por causa de informações de que haveria confrontos nos dois locais entre rivais do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP), que se iniciou no fim do mês passado.

A PM não divulgou, até o fechamento desta edição, se houve prisões ou apreensões na operação, que teria sido planejada para prosseguir no final de semana nos locais.

