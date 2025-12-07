Presidente da Porto da Pedra desabafa sobre falta de verbas e pressões nos bastidores do Carnaval

Durante o minidesfile das escolas da Série Ouro, neste sábado (6), na Cidade do Samba, o presidente da Porto da Pedra, Fábio Montebelo, tomou o microfone e fez um discurso carregado de críticas à desigualdade de investimentos no Carnaval carioca. Ele afirmou que as escolas do Grupo de Acesso seguem sem recursos e que, ao cobrarem seus direitos, ainda enfrentam ameaças.

Logo de início, Montebelo chamou atenção para o abandono financeiro enfrentado pelas agremiações: "Até hoje não saiu um dinheiro para a escola do Grupo de Acesso, mas a gente, com a responsabilidade, trouxe nossa escola aqui para fazer o Carnaval. Eles só olham para o Grupo Especial, e quando a gente reclama, ainda ficam de cara feia".

O presidente fez questão de reconhecer o esforço coletivo dos dirigentes da Série Ouro, ressaltando que, mesmo diante de situações extremas, as escolas seguem trabalhando para colocar o desfile na rua. "É difícil fazer isso que o Grupo de Acesso fez aqui hoje. É barracão pegando fogo, não tem barracão para a escola, mas estamos aqui. Quando a gente reclama, eles ficam de cara feia. Pode ficar de cara feia, nós temos que reclamar", afirmou.

Montebelo insistiu que a Série Ouro representa a verdadeira base do Carnaval e rechaçou a ideia de que o Grupo Especial seja superior. "A gente tem que estar aqui brigando, porque eles não são melhores do que a gente. Aqui corre o sangue, é comunidade, é o Rio de Janeiro, mas a verba, o dinheiro, só vale pra eles e a gente não pode nem reclamar porque tem bicheiro, ameaça, entendeu? Mas tem eu aqui, eu não tenho medo dessas porras", disse.

Ele encerrou seu desabafo reforçando a disparidade de recursos e denunciando o clima de intimidação nos bastidores: "A grana é só para eles e a gente fica com a migalha. Não tem barracão, não tem p nenhuma e não pode nem reclamar que é ameaçado, mas a gente resiste e não tem medo dos filhos da put*".