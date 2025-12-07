Vereadora em SG, Patrícia Silva sofre acidente na RJ-104

A vereadora de São Gonçalo, Patrícia Silva (PL), de 44 anos, sofreu um acidente de motocicleta na noite deste sábado (6), na rodovia RJ-104, próximo de Alcântara. Ainda não se têm informações sobre a dinâmica do acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do Quartel do Colubandê foram acionadas para atender um acionamento de colisão entre uma motocicleta e um carro, na RJ-104, altura de Alcântara. O estado de saúde de Patrícia era considerado intermediário e o da segunda vítima, apresentava um quadro leve.

Leia também:

PM é preso em flagrante em Niterói com fuzil e pistola com numerações raspadas

Ex-moradora de Niterói se torna a bilionária mais jovem do mundo a fazer a própria fortuna

As vítimas receberam os primeiros atendimentos pelos bombeiros, e foram encaminhadas para o Hospital Estadual Alberto Torres, localizado no Colubandê. Ambos os envolvidos no acidente já receberam alta.

Na noite deste sábado, a filha da vereadora postou um vídeo nos stories do Instagram oficial de Patrícia, tranquilizando os seguidores e apoiadores, informando que ela já recebeu atendimento e passa bem.

“Nós estamos no Alberto Torres, tá tudo bem, ela está bem, está estável, só está tendo que passar por atendimento, realizar alguns exames. Mas graças a Deus ela está bem, está lúcida, está estável. Vim aqui só para poder dar esse pronunciamento para vocês porque tem muita gente mandando mensagem no Instagram dela, muita gente me ligando e só para deixar claro para vocês que está tudo bem, graças a Deus”, disse.

Poucas horas depois, a assessoria da vereadora publicou uma nota de esclarecimento reforçando que ela estava bem.