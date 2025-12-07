Moradores do Gradim recebem orientações da Defesa Civil

A Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo realizou, neste sábado (6), mais um exercício simulado de desocupação, desta vez no bairro Gradim. Os agentes da Defesa Civil estiveram na Rua Manoel Duarte, perto da sirene. O ponto de apoio do bairro é a Escola Municipal Jovita Maria de Jesus.

Durante o exercício, que faz parte do projeto “São Gonçalo Resiliente”, os agentes explicaram os procedimentos de evacuação e rotas seguras, além do funcionamento do sistema de alerta feito via mensagem de texto e outros serviços oferecidos. Durante a ação, a sirene do Sistema de Alerta e Alarme foi acionada para que a população se familiarizasse com o som e aprendesse como agir em caso de desastres naturais na região.

“Essa ação tem como finalidade fazer com que a população local de familiarize com o som da sirene e saiba exatamente onde é o seu ponto de apoio para que, caso a sirene toque em dias de fortes chuvas, a população se dirija ao local seguro. É uma obrigação da Defesa Civil manter esse sistema operante e, ao mesmo tempo, trazer a importância de seguir os protocolos de acionamento”, afirmou o major Felipe Assumpção, subsecretário de Defesa Civil.

Durante a ação, estiveram presentes agentes da Saúde, que ofereceram diversos serviços. No local, também foi possível tirar dúvidas sobre regularização de documentos com a equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).