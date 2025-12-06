PM é preso em flagrante em Niterói com fuzil e pistola com numerações raspadas

Edinei Silva de Andrade é suspeito de manter relação direta com chefes do Comando Vermelho - Foto: Reprodução

Após um tiroteio na comunidade das Palmeiras, no Fonseca, em Niterói, na madrugada da última sexta-feira (05), um sargento da Polícia Militar, lotado no 15ºBPM (Caxias), foi preso em flagrante com um fuzil, uma pistola e munições.

Segundo as investigações, Edinei Silva de Andrade, de 46 anos, é suspeito de manter relação direta com chefes do Comando Vermelho (CV), como Edgar Alves de Andrade, o Doca, e Wilton Carlos Quintanilha, o Abelha.

O PM estava em um carro com marcas de tiros e carregava armas com numeração raspada, além de R$ 2,8 mil em espécie. Ele foi levado para a 78ª DP (Fonseca).