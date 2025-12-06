PM apreende fuzil no Fonseca; CV e TCP disputam controle do tráfico na região

Policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 12°BPM (Niterói) prenderam um homem e apreenderam um fuzil na comunidade da Palmeira, no Fonseca, na noite desta sexta-feira (5). A ação acontece após o intenso confronto entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP), que disputam os pontos de venda de drogas na região.

Segundo informações da PM, os militares realizaram um cerco na região e abordaram um carro que participava da ação criminosa. Um homem que estava no veículo foi detido.

No carro, os policiais apreenderam um fuzil 7.62, uma pistola, R$ 2,8 mil em dinheiro, além de munições e carregadores. O veículo, modelo Creta, foi apreendido com diversas marcas de tiro.

O caso foi registrado na 78DP.

O 12°BPM informou que reforçou o policiamento em toda a região do Fonseca e também no Morro do Estado, no Centro da cidade.

Traficantes do TCP tentam, há cerca de duas semanas, tomar o controle de conunidades do Complexo do Fonseca, além do Morro do Estado, no Centro, e do Preventório, em Charitas.