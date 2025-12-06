Acusados de tráfico são presos na Comunidade do Gogó, em Belford Roxo

Os presos forma identificados como: oão Guilherme Santos da Silva, vulgo “Cotonete" e Gabriel dos Santos Tavares de Souza, vulgo “Danone" - Foto: Divulgação

Os presos forma identificados como: oão Guilherme Santos da Silva, vulgo “Cotonete" e Gabriel dos Santos Tavares de Souza, vulgo “Danone" - Foto: Divulgação

Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), prenderam dois criminosos, membros da Organização Criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), João Guilherme Santos da Silva, o “Cotonete ou Leite Ninho”, de 19 anos e Gabriel dos Santos Tavares de Souza, o “Danone ou GB”, de 23 anos. A ação, que ocorreu na madrugada desta quinta-feira (4) em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, contou com informações da Central do Disque Denúncia.

Policiais do Grupamento de Ações Táticas, receberam informações indicando que homens atuantes na Comunidade do Gogó haviam realizado o roubo de um caminhão transportando carga de carne, levando o material para o interior da comunidade. Com isso, os policiais foram até o local indicado.

Leia também:

Sabrina Sato curte dia de sol com o marido em Itacoatiara, em Niterói



Léo Pereira e Karoline Lima anunciam reconciliação



Quando chegaram, a equipe viu os suspeitos portando armamentos. Ao perceberem a presença policial, os homens fugiram. Houve uma perseguição e os policiais conseguiram prender os homens, que estavam com dois fuzis, dois carregadores, além de uma capa de colete.

Com isso, o material apreendido e os presos foram conduzidos à 54ª DP (Belford Roxo), onde foram autuado em flagrante por homicídio funcional. Logo depois, eles foram conduzidos a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde já se encontram presos à disposição do Judiciário do Rio de Janeiro.