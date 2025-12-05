Sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026; Veja os adversários do Brasil no caminho para o Hexa

A seleção brasileira vai estrear na competição contra o Marrocos, no dia 13 de junho - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

O sorteio dos grupos para a Copa do Mundo de 2026 foi realizado na tarde desta sexta-feira (05), em Washington nos Estados Unidos. O Brasil, que estava no pote 1 do sorteio, ao lado das seleções da FIFA com maior ranking, como Argentina, França, Alemanha e Espanha, foi sorteado para ser o cabeça de chave do grupo C da competição.

O grupo do Brasil foi composto pelas seguintes seleções : Marrocos, Haiti e Escócia. A seleção já tem data para estrear na competição, 13 de junho (sábado), contra o Marrocos, em Boston ou Nova York; a partida contra o Haiti vai ser na sexta-feira seguinte, 19 de junho, e em Boston ou na Filadélfia; e encerra a fase de grupos no dia 24 (quarta-feira), contra a Escócia, em Atlanta ou Miami.

A Copa do Mundo vai acontecer nos três países da américa do norte, Canadá, Estados Unidos e México, com o Brasil jogando seus jogos da frase de grupos na Zona Leste dos Estados Unidos.

A Copa terá um formato novo, com a mudança de 32 equipes para 48, em 12 grupos. Isso afeta também o formato de classificação, visto que agora, 32 equipes se classificam, sendo os primeiros e segundos de cada grupo e os 8 melhores terceiros colocados.

No caso do Brasil, caso se classifique em primeiro, pega o segundo colocado do grupo F, que tem Holanda, Japão, Tunísia e a seleção europeia que vencer os confrontos de repescagem; a partida seria no dia 29 de junho (segunda-feira), em Houston (EUA). Seguindo no mata-mata, a canarinho enfrentaria quem triunfar no duelo de vice-líderes do grupo E e I, podendo ter Alemanha, França, Equador e Noruega no caminho.

Caso avance em segundo-lugar da fase grupos, a amarelinha enfrenta, o primeiro colocado do grupo F, em Monterrey, no México. A mudança seria no confronto das oitavas de final, onde pega o vencedor do duelo de více-lideres do grupo A e B, colocando possivelmente Coreia do Sul, Canadá, México, Suíça, e até possivelmente Dinamarca e Itália, que estão na repescagem europeia).

A competição vai começar no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, com o confronto de México e África do Sul.