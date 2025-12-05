Tudo em família: Polícia conclui que 5 parentes executaram casal em Itaboraí

Vanessa Rodrigues dos Santos, quinta e última suspeita de envolvimento no assassinato do casal Fernanda e Lenon, foi presa. - Foto: Divulgação

Vanessa Rodrigues dos Santos, quinta e última suspeita de envolvimento no assassinato do casal Fernanda e Lenon, foi presa. - Foto: Divulgação

A Polícia Civil prendeu, no início da tarde desta sexta-feira (5), Vanessa Rodrigues dos Santos, quinta e última suspeita de envolvimento no assassinato do casal Fernanda Souza Silva Siqueira, 26 anos, e Lenon Batista Siqueira, 35. A ação foi conduzida por equipes da 119ª DP (Rio Bonito) em conjunto com a 71ª DP (Itaboraí), sob coordenação dos delegados Renato Perez e Norma Lacerda.

A execução do casal, de forma violenta, no início do mês passado, já teve três pessoas da família denunciadas pelo Ministério Público à justiça e que agora vão ficar presas à espera do julgamento: o mecânico Adelmo da Silva dos Santos Delminho Mecânico, sua mãe, Leila Lopes dos Santos, e o pai, Adelson Elói dos Santos. A lista de familiares presos aumentou ainda mais porque outras duas parentes de Delminho também foram presas pelo crime e também deverão ir à juri popular.

Leia também:

Vítima de acidente de trânsito em Itaipu era policial militar e dentista em São Gonçalo

Polícia prende quarta envolvida no assassinato de casal em Itaboraí

Vanessa foi a última a ser localizada, ao se entregar, nessa sexta-feira aos policiais da delegacia de Itaboraí. Ela decidiu procurar a polícia porque os agentes já estavam em seu encalço em regiões áreas de Itaboraí, onde a investigada havia havia passado. Com a captura de Vanessa, a Polícia Civil encerra o ciclo de prisões referentes a um dos crimes mais bárbaros registrados naquela região.

O crime

O duplo homicídio ocorreu em 16 de novembro de 2025, quando Fernanda e Lenon, moradores de Rio Bonito, foram até a residência dos autores, na região de Muriqui, área sítios e grande vegetação em Itaboraí, acreditando que teriam de volta o veículo deles, negociado com Delminho, que deu uma moto ao casal e prometeu quitar o restante da transação em em algumas parcelas em dinheiro. Como as primeiras parcelas não foram pagas, o casal decidiu desfazer a transação. Lenon e Fernanda foram ao encontro do mecânico, certos de que tudo se resolveria, pelo fato fato de Adelmo tratá-los de forma educada, simulando ter aceito a proposta.

Fernanda Lenon foram atraídos e mortos na região de Muriqui, Itaboraí | Foto: Enzo Britto/OSG

Segundo as investigações, após chegar à residência de Delminho, o casal foi atraído pelos suspeitos a uma área de mata, atendendo a um convite para colher laranjas, sem saber que naquele local, Adelmo e seus familiares já havia cavado covas para esconder os corpos. Segundo as investigações da polícia, as vítimas foram executadas com golpes de facão e depois, tiveram os corpos esquartejados e, posteriormente, incendiados com a própria gasolina que havia sido comprada a pedido de Delminho, sob argumento que o veículo precisava ser abastecido.

Para ocultar o crime, os envolvidos fizeram uma fogueira, cobriram o local com areia e ainda plantaram mudas de grama para dissimular a cena. Os restos mortais do casal foram encontrados pela polícia nesse local em 18 de novembro, em uma área de difícil acesso, após escavação realizada com auxílio de uma retroescavadeira do Corpo de Bombeiros.

Prisão da quarta envolvida ocorreu na quinta-feira (4)

Um dia antes da prisão de Vanessa, policiais da 119ª DP já haviam prendido Poliana da Silva Pacheco, outra suspeita de participação direta no crime. Ela foi detida em via pública, em Rio Bonito. Segundo a Polícia Civil, Poliana teria ajudado na emboscada, na execução, no esquartejamento e na queima dos corpos.

Outros envolvidos já são réus, o Ministério Público denunciou e tornou réus os demais acusados:

Adelmo da Silva dos Santos (Delminho Mecânico)

Adelson Elói dos Santos

Leila Lopes dos Santos

Todos são os autores do crime possuem parentescos e eles respondem por duplo homicídio qualificado, ocultação de cadáver e destruição de provas.

Adelmo se entregou no dia 18, mas chegou a ficar foragido por algumas horas antes de se apresentar novamente. Seus pais, Adelson e Leila, se apresentaram dias depois diante da pressão policial e tiveram as prisões cumpridas.

Com a prisão de Vanessa, a Polícia Civil afirma que todos os envolvidos no crime estão agora à disposição da Justiça, sendo encaminhados ao sistema penitenciário.