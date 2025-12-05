Coordenadora pedagógica é presa por suspeita de agredir e torturar crianças em creche no Rio

Profissional de creche foi presa por policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) - Foto: Reprodção

A coordenadora pedagógica de uma creche localizada em Copacabana, na Zona Sul do Rio, foi presa no Méier [enquanto trabalhava em uma outra creche] por suspeita de agredir e torturar quatro crianças entre 4 e 6 anos. A profissional foi detida nessa quinta-feira (04) por policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), com apoio de agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI).

Segundo a polícia, as investigações começaram em 2024, após a mãe de um aluno denunciar que o filho havia sido agredido e sufocado pela mulher. Durante as diligências, os agentes identificaram que outras crianças também teriam sido vítimas da suspeita.

Segundo os policiais da DCAV, as crianças relataram episódios de violência e tortura, incluindo puxões de cabelo, sufocamentos e isolamento dentro de uma sala.

Além de Daniele, cinco funcionárias, que, segundo a polícia, sabiam das agressões, foram indiciadas.