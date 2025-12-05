Mulher é presa na Rodoviária Novo Rio por transportar drogas escondidas em bagagem

A mulher alegou que recebeu a mala fechada de uma amiga, no Complexo da Maré - Foto: Divulgação/ PMERJ

A mulher alegou que recebeu a mala fechada de uma amiga, no Complexo da Maré - Foto: Divulgação/ PMERJ

Uma mulher foi presa transportando mais de 200 frascos de lança-perfume e 360 comprimidos de ecstasy escondidos em sua bagagem. A prisão realizada pela Polícia Militar, através do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira (4), enquanto a suspeita tentava embarcar na Rodoviária Novo Rio, junto com seu filho de dois anos.

Os policiais acreditam que a mulher, que não teve a identidade divulgada, utilizava o menino para despistar a fiscalização policial nas plataformas do terminal.

Junto com a mulher, ainda foram encontrados um revólver calibre 38 e munições.

Quando os policiais questionaram sobre os entorpecentes, a suspeita alegou que teria recebido a bagagem fechada de uma amiga no Complexo da Maré, na Zona Norte. As drogas estavam sendo transportadas para a cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais.

A suspeita foi conduzida à 4ª DP (Praça da República), no Centro do Rio de Janeiro.