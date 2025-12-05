Mulher é presa na Rodoviária Novo Rio por transportar drogas escondidas em bagagem
A suspeita tentava embargar com as drogas junto com o filho de 2 anos
Uma mulher foi presa transportando mais de 200 frascos de lança-perfume e 360 comprimidos de ecstasy escondidos em sua bagagem. A prisão realizada pela Polícia Militar, através do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira (4), enquanto a suspeita tentava embarcar na Rodoviária Novo Rio, junto com seu filho de dois anos.
Os policiais acreditam que a mulher, que não teve a identidade divulgada, utilizava o menino para despistar a fiscalização policial nas plataformas do terminal.
Junto com a mulher, ainda foram encontrados um revólver calibre 38 e munições.
Quando os policiais questionaram sobre os entorpecentes, a suspeita alegou que teria recebido a bagagem fechada de uma amiga no Complexo da Maré, na Zona Norte. As drogas estavam sendo transportadas para a cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais.
A suspeita foi conduzida à 4ª DP (Praça da República), no Centro do Rio de Janeiro.