Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2929 | Euro R$ 6,1784
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Polícia encontra partes de um corpo dentro de um saco na Praia do Gragoatá

Material foi encontrado por equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira; Delegacia de Homicídios investiga o caso

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 05 de dezembro de 2025 - 08:45
Corpo de Bombeiros que já haviam identificado despojos humanos dentro de um saco de nylon próximo à faixa de areia
Corpo de Bombeiros que já haviam identificado despojos humanos dentro de um saco de nylon próximo à faixa de areia -

A descoberta de um saco de nylon contendo restos humanos na praia do Gragoatá, em Niterói (RJ), mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (4). O material foi localizado próximo à faixa de areia, na Avenida Milton Tavares de Souza, por volta das 12h.

Os policiais do 12º BPM haviam sido acionados minutos antes, às 11h50, para verificar a denúncia de que havia despojos humanos no local. Quando chegaram, os bombeiros já haviam identificado o conteúdo do saco e isolado a área.

Leia também:

Familiares de mecânico e primo fazem protesto na porta de delegacia em Niterói e denunciam prisões injustas

➣ PM recupera veículo roubado em Itaboraí após perseguição pela BR-101

Às 12h17, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi chamada para dar início às investigações. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima, idade aparente, trajes ou circunstâncias da morte, que permanece sem causa definida.

Tags:

Niterói Praia do Gragoatá

Matérias Relacionadas