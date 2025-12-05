Polícia encontra partes de um corpo dentro de um saco na Praia do Gragoatá

Corpo de Bombeiros que já haviam identificado despojos humanos dentro de um saco de nylon próximo à faixa de areia - Foto: Divulgação

A descoberta de um saco de nylon contendo restos humanos na praia do Gragoatá, em Niterói (RJ), mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (4). O material foi localizado próximo à faixa de areia, na Avenida Milton Tavares de Souza, por volta das 12h.

Os policiais do 12º BPM haviam sido acionados minutos antes, às 11h50, para verificar a denúncia de que havia despojos humanos no local. Quando chegaram, os bombeiros já haviam identificado o conteúdo do saco e isolado a área.

Às 12h17, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi chamada para dar início às investigações. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima, idade aparente, trajes ou circunstâncias da morte, que permanece sem causa definida.