PM apreende dois fuzis no Morro do Pimba, no 'Fonsequistão'

Uma operação realizada por equipes da P2 (Serviço Reservado) e do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do 12º BPM (Niterói), resultou na prisão de um foragido da Justiça e na apreensão de um menor no Complexo do Fonseca, em Niterói, na noite desta quinta-feira (04). A ação foi desencadeada após uma série de denúncias encaminhadas ao Disque Denúncia, que relataram a presença de criminosos armados intimidando moradores e motoristas no Morro do Pimba.

Segundo a Polícia Militar, as denúncias levaram as equipes a iniciar um monitoramento da área. Ao perceberem a aproximação policial, criminosos efetuaram disparos contra as equipes. Os policiais revidaram, iniciando uma intensa troca de tiros. Após o confronto, foi montado um cerco que possibilitou a apreensão de um adolescente e a captura de um homem que estava foragido. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

Leia também

➣ Polícia encontra partes de um corpo dentro de um saco na Praia do Gragoatá

➣ Justiça torna Bruno Henrique réu por estelionato

Durante a revista no entorno, os agentes encontraram dois fuzis, uma pistola Taurus 9mm, 146 munições, quatro carregadores de fuzil, um carregador de pistola e dois radiotransmissores.

Os detidos e o material recolhido foram encaminhados para a 78ª DP (Fonseca), onde o caso foi registrado e o foragido autuado em flagrante.