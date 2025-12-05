PM é preso por suspeita de matar sobrinho-neto na Baixada Fluminense

Uma operação realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) na manhã desta sexta-feira (05) resultou na prisão do policial militar Alexandre Severino Rodrigues dos Santos, de 51 anos, suspeito de matar seu sobrinho-neto, o entregador Kaik dos Santos Azevedo, de 21. O PM foi detido em seu local de trabalho, o 2º BPM, em Botafogo, Zona Sul do Rio.

Testemunhas que presenciaram o crime, ocorrido novdia 28 de agosto, num bar em Itaguaí, na Baixada Fluminense, contaram a investigadores que Kaik já vinha recebendo ameaças de morte. Os policiais descobriram que o entregador e o PM haviam discutido após o jovem descobrir que o agente estaria na tentativa de engatar um relacionamento com sua ex.

No dia do crime, o PM e um cúmplice foram ao bar onde Kaik trabalhava e o agente o executou com cinco tiros de pistola. De acordo com a Polícia Civil, ele teria fugido logo após a ação. Os investigadores tentam, agora, identificar o cúmplice de Santos e também localizar a arma usada no crime.

Segundo a DHBF, o agente tem passagens pela polícia, incluindo violência doméstica. Ele já respondeu por outro homicídio qualificado, ocorrido em 2012, e chegou a ser excluído da Polícia Militar. O agente foi absolvido pela Justiça e retornou à corporação.

A DHBF pede que quem tenha informações sobre o crime faça contato com o Disque-Denúncia através do número: 21 2253-1177.