Familiares de mecânico e primo fazem protesto na porta de delegacia em Niterói e denunciam prisões injustas
Familiares afirmaram que jovens receberam moto para reparo sem saber que veículo era roubado na comunidade da Fazendinha, em Pendotiba. Os dois foram presos pela PM, nessa quinta-feira (04), a partir de denúncias
Os familiares dos primos Isac Pardini Pereira e Thulis Oliveira Teixeira da Silva, ambos de 21 anos, fizeram um protesto em frente da 76ª DP (Centro), na Avenida Amaral Peixoto, na manhã desta quinta-feira (4), pedindo Justiça, pouco depois de os jovens terem sido presos sob acusação de roubar e desmanchar uma motocicleta na Comunidade da Fazendinha, no Badu, na região de Pendotiba, em Niterói.
Em meio a lágrimas de desespero, familiares pediram a imediata libertação dos jovens, que segundo eles, são inocentes. De acordo com os familiares, Isac, que é mecânico, recebeu o veículo para fazer um reparo, sem saber que era produto de roubo.
Os dois foram presos por policiais do 12ºBPM (Niterói) após a chegada de uma denúncia anônima à unidade, informando que uma moto roubada estava sendo desmontada na comunidade da Fazendinha. Ao chegarem ao local, os policiais alegam ter encontrado Thulis e o primo fazendo reparos na moto. Após checarem a placa e o chassis do veículo e constatar que era roubado, encaminharam a dupla à Delegacia de Jurujuba, onde, segundo a Polícia Civil, o dono os identificou como as pessoas que o assaltaram, essa semana, na Zona Sul da cidade.
Os parentes informaram que tem como provar que no dia em que ocorreu o roubo, eles estavam em outros locais, sem ter qualquer participação com o caso.
"A mãe do Isac disse que ele estava em casa dormindo e o chamaram para consertar uma moto, ele é mecânico. Ele não correu porque não deve nada e os policiais deram voz de prisão para os dois", disse Cassiane Pinho, tia de Thulis e prima do Isac.
A mãe do mecânico, Rosely Pardini, endossou o que Cassiane falou, disse que ele é inocente e que não sabia a procedência do veículo.
“Meu filho não é bandido. Eu quero que solte o meu filho, por favor!”, disse muito emocionada a mãe do Isac.
Vizinhos e amigos se juntaram aos familiares dos jovens no protesto. “Eu conheço esses meninos, sei que eles são trabalhadores.”, disse a vizinha Luana Emilia, de 42 anos.