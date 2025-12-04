Familiares de mecânico e primo fazem protesto na porta de delegacia em Niterói e denunciam prisões injustas

Os familiares dos primos Isac Pardini Pereira e Thulis Oliveira Teixeira da Silva, ambos de 21 anos, fizeram um protesto em frente da 76ª DP (Centro), na Avenida Amaral Peixoto, na manhã desta quinta-feira (4), pedindo Justiça, pouco depois de os jovens terem sido presos sob acusação de roubar e desmanchar uma motocicleta na Comunidade da Fazendinha, no Badu, na região de Pendotiba, em Niterói.

Em meio a lágrimas de desespero, familiares pediram a imediata libertação dos jovens, que segundo eles, são inocentes. De acordo com os familiares, Isac, que é mecânico, recebeu o veículo para fazer um reparo, sem saber que era produto de roubo.

Os dois foram presos por policiais do 12ºBPM (Niterói) após a chegada de uma denúncia anônima à unidade, informando que uma moto roubada estava sendo desmontada na comunidade da Fazendinha. Ao chegarem ao local, os policiais alegam ter encontrado Thulis e o primo fazendo reparos na moto. Após checarem a placa e o chassis do veículo e constatar que era roubado, encaminharam a dupla à Delegacia de Jurujuba, onde, segundo a Polícia Civil, o dono os identificou como as pessoas que o assaltaram, essa semana, na Zona Sul da cidade.

Os parentes informaram que tem como provar que no dia em que ocorreu o roubo, eles estavam em outros locais, sem ter qualquer participação com o caso.

"A mãe do Isac disse que ele estava em casa dormindo e o chamaram para consertar uma moto, ele é mecânico. Ele não correu porque não deve nada e os policiais deram voz de prisão para os dois", disse Cassiane Pinho, tia de Thulis e prima do Isac.

Cassiane Pinho é parente de um dos jovens presos | Foto: Cristine Oliveira

A mãe do mecânico, Rosely Pardini, endossou o que Cassiane falou, disse que ele é inocente e que não sabia a procedência do veículo.

Familiares afirmaram que o mecânico Isac Pardini Pereira, de 21 anos, estava consertando uma motocicleta no momento em que foi preso | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

“Meu filho não é bandido. Eu quero que solte o meu filho, por favor!”, disse muito emocionada a mãe do Isac.

Rosely Pardini, mãe de Isac | Foto: Cristine Oliveira

Thulis Oliveira Teixeira da Silva, trabalha como ajudante de pedreiro | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Mãe de Thulis, Aline Bernardo Oliveira, alega que o filho estava trabalhando antes de ser preso | Foto: Fábio Carvalho

Vizinhos e amigos se juntaram aos familiares dos jovens no protesto. “Eu conheço esses meninos, sei que eles são trabalhadores.”, disse a vizinha Luana Emilia, de 42 anos.