PM recupera veículo roubado em Itaboraí após perseguição pela BR-101

Um veículo roubado foi recuperado por policiais do 35ºBPM (Itaboraí), no início da manhã desta quinta-feira (4), após perseguição pela Rodovia BR-101. Os policiais faziam ronda na altura de Manilha, quando tiveram a atenção voltada para o carro, que já estava sendo monitorado em condições suspeitas por policiais rodoviários federais na ponte Rio-Niterói. O motorista do veículo não obedeceu a ordem de para e iniciou-se uma perseguição pela estrada.

Os dois homens que estava no carro o abandonaram em um terreno divisório das pistas e fugiram a pé. Dentro do veículo, os policiais militares encontraram uma pistola, um revólver e dois celulares. O caso foi registrado na 71ªDP (Itaboraí).

* Em apuração

Leia também:

Polícia busca em matas de Duque de Caxias, na Baixada, o jovem que foi sequestrado em Niterói

Quatro dias após conquistar Libertadores, Mengão ganha Brasileirão 2025 com antecedência