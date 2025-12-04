Colisão entre moto e ônibus deixa vítima fatal em São Gonçalo
A vítima, uma mulher, teria caído da moto quando foi atingida pelo ônibus; O acidente aconteceu em frente ao Clube Mauá, no centro da cidade
04 de dezembro de 2025 - 12:22
Um grave acidente envolvendo um ônibus e uma motocicleta deixou uma vítima fatal na manhã desta quinta-feira (04), na Av. Pres. Kennedy, em frente ao Clube Mauá, no Centro de São Gonçalo. Segundo relatos, a mulher teria caído da motocicleta envolvida na colisão e acabou sendo atropelada pelo ônibus.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 10h30 para o local. Ainda não há maiores informações sobre a identidade da vítima.
