Colisão entre moto e ônibus deixa vítima fatal em São Gonçalo

Um grave acidente envolvendo um ônibus e uma motocicleta deixou uma vítima fatal na manhã desta quinta-feira (04), na Av. Pres. Kennedy, em frente ao Clube Mauá, no Centro de São Gonçalo. Segundo relatos, a mulher teria caído da motocicleta envolvida na colisão e acabou sendo atropelada pelo ônibus.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 10h30 para o local. Ainda não há maiores informações sobre a identidade da vítima.

