Um homem é preso em operação contra fraude na compra ilegal de armas no Rio

A Operação Carf Falso, da Polícia Civil, realizada na manhã desta quinta-feira (4), tem como objetivo frear um esquema de adulteração de documentos públicos que facilitava a compra ilegal de armas de fogo.

Os policiais cumpriram nesta manhã mandados de busca e apreensão em nome de suspeitos de se aproveitar do esquema para comprar armas de maneira irregular. A ação prendeu uma pessoa e apreendeu duas armas.

Leia também:

PF faz operação contra vazamento de fotos íntimas e abuso sexual

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 8 milhões

As investigações indicam que, os acusados produziam Certificados de Registro (CRs), Certificados de Registro de Arma de Fogo (Crafs), além de identidades militares falsas para aparentar legalidade no momento da compra do armamento, de lojistas, colecionadores, atiradores e caçadores (CACs). A ação fraudulenta possibilitava que o acusados driblassem as normas de controle e aumentavam o acesso a a armas de forma ilegal.

A ação desta quinta-feira buscar juntar documentos, mídias e outros itens que possam comprovar o funcionamento do esquema ilegal e colaborar com as investigações. Os policiais civis permanecem procurando novas provas que auxiliem no esclarecimento do alcance da estrutura do grupo criminoso.

A operação é comandada pela Delegacia de Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e atinge três localidades: Barra da Tijuca, na Zona Oeste, Jardim América, na Zona Norte, além de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.