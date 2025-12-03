Polícia busca em matas de Duque de Caxias, na Baixada, o jovem que foi sequestrado em Niterói

Policiais Civis e Militares realizam, nesta quarta-feira (3), buscas em áreas de mata, em Imbariê, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para encontrar o jovem Eduardo Aguiar Ferreira, de 24 anos, que está desaparecido. Ele foi sequestrado no dia 24 de novembro em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói.

Na segunda-feira (1), o veículo utilizado pelos criminosos para o crime foi encontrado carbonizado na região onde estão ocorrendo as buscas. Próximo ao automóvel, os agentes acharam restos de pneus queimados.

De acordo com delegado da 81° DP (Itaipu), Deoclecio de Assis, a ação está sendo realizada em parceria com a Policia Militar e conta com cães farejadores. As buscas e investigações seguem até a conclusão do caso.

Segundo as investigações, Eduardo foi sequestrado por três homens encapuzados enquanto aguardava pessoas com quem negociava uma carga de cigarros de origem ilícita.

Testemunhas relataram que os criminosos colocaram o jovem à força dentro de um veículo, que fugiu em direção a Avenida Central, em Itaipu. Até o momento, dois deles foram identificados.