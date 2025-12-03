Quatro dias após conquistar Libertadores, Mengão ganha Brasileirão 2025 com antecedência

Quatro dias depois da inédita conquista do tetracampeonato na Libertadores da América, após vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, em Lima, no Peru, o Flamengo voltou a celebrar mais um título de peso - o Brasileirão 2025, após vencer por 1 a zero o Ceará, diante de um Maracanã colorido em vermelho e preto e em grande festa.

O Flamengo já havia ganho esse ano A Supercopa do Brasil, a Taça Guanabara e o Campeonato Estadual do RJ. Consolidado o título nacional, clube carioca começa a fazer o planejamento para a disputa do Mundial Interclubes, no início de 2026. Com a vitória simples, chegou a 78 pontos, cinco a frente do mesmo Palmeiras, que fez 73 ao vencer o Atlético MG, em jogo também realizado na noite dessa quarta-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Mundial - O Flamengo terá pela frente logo na estreia o Cruz Azul (MEX) no chamado Dérbi das Américas. A partida acontece em 10 de dezembro, apenas três dias após a última rodada do Brasileirão, e terá como palco o Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, que receberá as três fases da Copa Intercontinental.

Se avançar, o segundo adversário será o Pyramids (EGI), pela Copa Challenger (equivalente à semifinal), em 13 de dezembro. Um possível duelo entre Flamengo e Paris Saint-Germain só poderá acontecer no dia 17, em Doha, valendo o título. Pelo atual formado da Copa Intercontinental, o representante da Uefa disputará apenas uma partida: justamente a final.

Antes mesmo de pisarem em campo para uma partida decisiva contra o Ceará pelo Brasileirão, os jogadores do Flamengo já se consideram campeões. Ao menos é o que sugeriram o convite de uma das festas organizadas por eles na noite desta quarta-feira, 3, no Rio.

Uma delas, atribuída a Gonzalo Plata, está para acontecer numa casa de festas no Alto da Boa Vista. No flyer, a comemoração é descrita como privada. Para entrar, as regras são claras: só entra com nome na lista, convidado não convida e celulares estão terminantemente proibidos para "garantir total privacidade e imersão na experiência da noite", que, sem o eufemismo, quer dizer: nada pode vazar. Assim, o Flamengo escreve mais un capítulo de glória no ano de 2025. Parabéns, Flamengo.

