Polícia Civil prende suspeito de matar e jogar corpo de cuidadora de idosos no Rio Acari

Nesta quinta-feira (04), a Polícia Civil prendeu o homem suspeito de estrangular uma mulher até a morte e jogar o corpo no Rio Acari, na Zona Norte do Rio. Segundo a polícia, Adriano Fernandes Castro, de 41 anos, havia mentido em depoimento realizado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) mas acabou confessando o assassinato de Flávia Ferreira Dornelles, de 38. Ele teve a prisão temporária decretada pela Justiça por homicídio qualificado.

Flávia havia desaparecido no fim da tarde do dia 29 de novembro, após sair da casa da idosa que cuidava, no bairro Tijuca. Câmeras de segurança registraram o momento em que ela parecia aguardar uma pessoa na calçada em frente ao prédio onde trabalhava. Após quatro minutos de espera, um Voyage prata apareceu no local e a vítima entrou no lado do carona. A partir daí Flávia não foi mais vista.

O viúvo de Flávia registrou o desaparecimento na noite do dia 30 de novembro, quando a polícia começou a investigação e descobriu que o dono do Voyage era Adriano. A DDPA localizou também uma ocorrência da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) referente ao encontro do corpo de Flávia no Rio Acari.

Adriano foi intimado para prestar depoimento e, após confessar o crime, a polícia descobriu que o assassinato de Flávia aconteceu num estabelecimento comercial na Zona Norte do Rio, e, logo após, foi colocado no Voyage e lançado no rio. A motivação do crime ainda não foi esclarecida pela polícia.