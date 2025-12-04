PF faz operação contra vazamento de fotos íntimas e abuso sexual

As autoridades têm como alvo um homem que mantinha relações sexuais com mulheres e armazenava fotos e vídeos - Foto: Divulgação/Polícia Federal

As autoridades têm como alvo um homem que mantinha relações sexuais com mulheres e armazenava fotos e vídeos - Foto: Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) faz nesta quinta-feira (04) a Operação Poditor para combater os crimes de produção, armazenamento e disseminação de imagens íntimas de adultos e também contra o abuso sexual infantojuvenil.

As autoridades têm como alvo um homem que mantinha relações sexuais com mulheres e armazenava fotos e vídeos sem que a vítima soubesse. O conteúdo era, mais tarde, distribuído a sites internacionais de pornografia adulta, expondo a identidade das mulheres.

Segundo comunicado da Polícia Federal, as imagens foram obtidas em São Paulo, no Rio de Janeiro e também no exterior. As vítimas acreditavam estar em ambiente seguro.

Por meio de mandados de busca e apreensão, foram coletados dispositivos eletrônicos, mídias e outros materiais usados ilegalmente.

Nazismo

Também na manhã desta quinta (04), a PF faz a Operação Valquíria, na Bahia, para reprimir ameaças a universidades federais e apologia ao nazismo.

A ação começou após o envio de e-mails de ameaças e apologia ao nazismo às instituições de ensino. Em investigações, as autoridades identificaram o principal suspeito.

As diligências dessa operação também são feitas em Belo Horizonte.