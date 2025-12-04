Ação da PM acaba com homem baleado, três presos, além de drogas e arma apreendidos em SG

Um homem foi baleado e outros três acabaram presos, durante ação da Polícia Militar, na noite da última quarta-feira (3), em São Gonçalo. A operação que terminou com troca de tiros, ocorreu na Rua Joaquim Nabuco, no Bom Retiro, e também apreendeu grande quantidade de drogas e uma arma. O 7º BPM (Alcântara) informou que os policiais foram recebidos a tiros por criminosos, enquanto realizavam uma ação de monitoramento.

Depois de relatos de moradores e vídeos circulando nas redes sociais, que revelavam assaltos na localidade, policiais militares foram enviados ao local. Ao perceberem a presença de seis criminosos, os agentes foram alvos de tiros e revidaram, dando início a um confronto.

No momento em que tentava fugir e disparava contra os agentes, um dos criminosos, de 24 anos, acabou sendo baleado. Ele deixou para trás uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, mas foi localizado em uma terreno baldio junto com uma mochila que guardava 130 trouxinhas de maconha e 74 pinos de cocaína. O homem foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde foi submetido a uma cirurgia.

Os outros três suspeitos se entregaram, mas com eles não foram encontradas drogas ou armamento durante a abordagem. Eles foram conduzidos à 74ª DP (Alcântara), juntamente com os itens apreendidos.