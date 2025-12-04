Dupla é presa enquanto desmontava motocicleta roubada em Niterói, Vídeo!

A dupla foi presa em flagrante pelos policiais militares do 12º BPM (Niterói) - Foto: Reprodução - Vídeo

A dupla foi presa em flagrante pelos policiais militares do 12º BPM (Niterói) - Foto: Reprodução - Vídeo

Dois homens foram presos em flagrante, no momento em que desmontavam uma motocicleta roubada, na Estrada da Fazendinha, no bairro Badu, em Niterói, nesta quarta-feira (3). A prisão ocorreu depois que a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que três homens estariam desmanchando um veículo.

No momento em que chegaram no endereço, os militares do 12º BPM (Niterói), conseguiram prender dois dos suspeitos, de 21 anos, porém um terceiro fugiu.

De acordo com a ocorrência, poucas horas antes da prisão, o veículo, uma motocicleta da marca Yamaha Ténéré azul, tinha sido roubada na área da 78º DP (Fonseca). No local, os policiais se depararam com a moto parcialmente desmontada, além de uma maleta de ferramentas utilizadas na ação criminosa.

Os criminosos foram reconhecidos pela vítima, como os autores do assalto. Os suspeitos foram encaminhados à 79º DP (Jurujuba), onde foram presos em flagrante por roubo. Eles continuam presos e à disposição da Justiça.





Momento em que a dupla é conduzida à 79º DP Divulgação