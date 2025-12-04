Natal Brasilidade 2025: polos de lazer gratuitos reabrem em Maricá a partir desta quinta-feira (4)

Entre quinta e domingo, a Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, e a orla do Parque Nanci recebem apresentações dos artistas Pratas da Casa, com shows de samba, sertanejo, MPB e discotecagens - Foto: Bernardo Gomes/Prefeitura de Maricá

Entre quinta e domingo, a Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, e a orla do Parque Nanci recebem apresentações dos artistas Pratas da Casa, com shows de samba, sertanejo, MPB e discotecagens - Foto: Bernardo Gomes/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Maricá, Arte, Roteiros e Experiências (MARÉ), entra na terceira semana de programação gratuita do Natal Brasilidade 2025, a partir desta quinta-feira (04/12). A programação conta com uma agenda ampliada de atividades culturais, artísticas e turísticas.

Entre quinta e domingo, a Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, e a orla do Parque Nanci recebem apresentações dos artistas Pratas da Casa, com shows de samba, sertanejo, MPB e discotecagens. Os espetáculos acontecem das 19h às 21h, às quintas e sextas-feiras, e das 18h às 21h aos sábados e domingos, em estruturas preparadas para garantir conforto e segurança ao público.

Além das apresentações musicais, Maricá mantém ativa a rede de atrações que compõem o Natal Brasilidade, incluindo a tradicional decoração natalina, o desfile temático e o espetáculo de águas dançantes em Araçatiba, que seguem atraindo visitantes. A roda-gigante e a pista de patinação no gelo, instaladas no Parque Nanci, continuam garantindo diversão para famílias e turistas. Além disso, o palco em formato de navio tem sido um dos destaques visuais do local.

As ações se estendem ainda a outros pontos turísticos da cidade. A partir das 14h, os bairros de Itaipuaçu, Camburi, Boqueirão e Ponta Negra recebem atividades e ambientes especiais, com iluminação temática, trilha sonora natalina e espaços para visitação. Em Itaipuaçu, a Casa do Papai Noel está aberta ao público para registro fotográfico, enquanto, na Praça Orlando de Barros Pimentel, o presépio natalino e a Casa de Cultura compõem o circuito contemplativo do Centro.

Agendamentos

A visita ao Papai Noel e o acesso aos brinquedos do parque de diversões instalado no Parque Nanci requerem agendamento prévio pelo site: https://agendamento.apliplay.com.br

Programação Musical

Praça Orlando de Barros Pimentel – Centro

04/12

• 19h – Grupo Chega Mais

05/12

• 19h – Roberta Tílio

• 21h – Jô Borges

06/12

• 18h – DJ Juninho Mix

• 19h – Grupo Oh Sorte

• 21h – Bruna Mandz

07/12

• 18h – DJ Genesis

• 19h – Grupo TATUDOEMCASA

Orla do Parque Nanci

04/12

• 19h – Thiago Quintania

• 21h – Fabio Madureira

05/12

• 19h – Diogo Madureira

• 21h – Célio Renato

06/12

• 18h – DJ Marlon

• 19h – Adriana Fernandes

• 21h – Thiago Quintania

07/12

• 18h – DJ Carol Sabar

• 19h – Gê Mattos