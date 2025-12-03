Gravadora 1kilo faz show gratuito em São Gonçalo, com programação cultural aberta ao público

Aberto ao público e com classificação livre, a programação reúne música, oficinas culturais e atividades para crianças, jovens e adultos da comunidade - Foto: Divulgação

A Gravadora 1Kilo realiza no próximo sábado, 6 de dezembro, o evento gratuito “Ouro do Bairro: A Nova Geração de São Gonçalo e Niterói”, na Quadra da Porto da Pedra, em São Gonçalo. Aberto ao público e com classificação livre, a programação reúne música, oficinas culturais e atividades para crianças, jovens e adultos da comunidade.

Ao longo da tarde, o público poderá participar de oficinas de rima, break e grafite, com premiações para os destaques, além de brincadeiras musicais, com distribuição de lanches e brindes. Um dos momentos mais aguardados é a Batalha de Rimas Infantil, em que crianças aprendem técnicas básicas de improviso e apresentam suas criações ao vivo. Duas delas serão selecionadas para rimar no palco, durante o show principal, ao lado de MCs da Gravadora 1Kilo e com beats do DJ Grego.

Para encerrar o dia, a partir das 20h, a Gravadora 1Kilo apresenta um pocket show especial, reunindo seus artistas já conhecidos do público e novos talentos contratados - jovens promessas de São Gonçalo e Niterói. O repertório inclui grandes sucessos, como “Deixe-Me Ir” e “Duro Igual Concreto”, além de faixas inéditas.

Serviço

Evento: 1Kilo apresenta “Ouro do Bairro – A Nova Geração de São Gonçalo e Niterói”

Data: 6 de dezembro (sábado)

Horário: 14h às 22h | Pocket show às 20h

Local: Quadra da Porto da Pedra

Endereço: Travessa João Silva, 84 – Porto da Pedra, São Gonçalo

Entrada: Gratuita