Índio, ex-árbitro de futebol, morre aos 55 anos no Rio de Janeiro

O ex-árbitro de futebol, Luís Antônio Santos, conhecido como Índio, faleceu na madrugada desta terça-feira (3), aos 55 anos de idade. Até o momento, não existem informações sobre o velório e sepultamento.

Em julho deste ano, Índio foi internado em estado grave no Rio de Janeiro, em coma induzido, com suspeita de câncer cerebral. Ele teria passado mal em quanto apitava um jogo amistoso e desde então seu estado clínico agravou bastante.

Após encerrar a carreira nos gramados, Luís Antônio passou a atuar na área social, dando aulas de educação física adaptada para pessoas com deficiência. Ele também integrou a administração municipal como secretário da Secretária Especial de Integração Metropolitana, no governo do prefeito Eduardo Paes.

Árbitro da FFERJ (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) desde 1995, Índio chegou a CBF em 1998, foi aspirante ao quadro da Fifa entre 2004 e 2008, até atuar como instrutor na preparação dos árbitros cariocas em meio à pandemia em 2020.

Em nota, a FFERJ lamentou a morte de Índio que apitou em diversos jogos importantes do Campeonato Carioca e Brasileiro.

“Com pesar, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro lamenta a morte do ex-árbitro Luiz Antônio Silva dos Santos, o Índio, aos 55 anos. Ele participou de vários jogos importantes do Campeonato Carioca e Brasileiro, como um dos principais árbitros do quadro da FERJ e da CBF. A FERJ deseja força e condolências a parentes e familiares de Luiz Antônio dos Santos”.