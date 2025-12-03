Idoso atropela criminoso após tentativa de assalto e tem o carro alvejado no Rio

Um idoso, que não teve o nome divulgado, teve o carro alvejado por diversos disparos, na tarde desta terça-feira (02), após atropelar um criminoso na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo informações de testemunhas, um criminoso tentou roubar uma moto e, vendo a situação, a idoso jogou o carro em cima do assaltante.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o motorista joga o carro em cima do motociclista que estava cometendo o crime. Poucos depois, o comparsa do assaltante efetua pelo menos 11 disparos contra o veículo do idoso, que estava com sua esposa.

Durante depoimento, o idoso declarou que viu o assalto e a vítima saindo de cima da moto. Ao mesmo tempo, percebeu que o assaltante estava com a mão na cintura puxando uma arma e pensou que o mesmo iria atirar. Foi quando ele acelerou o carro e arrastou a moto, que já estava com o assaltante.

O bandido conseguiu escapar subindo na garupa do comparsa e logo em seguida fez vários disparos.

A PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) informou que policiais do 9° BPM (Rocha Miranda) foram acionados para uma ocorrência na Rua Ana Telles com a Rua Cândido Benício, no bairro do Campinho.

A ocorrência foi encaminhada para a 28ª DP (Praça Seca). Ainda segundo a PMERJ, ninguém ficou ferido.