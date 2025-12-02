Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3401 | Euro R$ 6,1977
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Jovem é encontrada morta dentro de casa em São Gonçalo

Vítima estava sem roupas e corpo foi encaminhado ao IML

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 02 de dezembro de 2025 - 17:00
Mulher e encontrada nua e sem vida dentro de casa.
Mulher e encontrada nua e sem vida dentro de casa. -

Uma mulher, que aparentemente 25 anos, ainda não identificada , foi encontrada morta em sua casa na noite de segunda-feira (1º), no bairro Bom Retiro, em São Gonçalo. A vítima estava sem roupas.

De acordo com as informações da polícia, foi o companheiro da jovem quem a encontrou já sem vida em casa, localizada na Rua Frei Agostinho. Ele foi encaminhado à 74ª (Alcântara) para prestar esclarecimentos.

Leia também:

Padrasto é preso em flagrante por morte de criança de 2 anos na Baixada Fluminense

Homem é baleado em frente ao Madureira Shopping no Rio

O Corpo de Bombeiros informou que a remoção do corpo aconteceu por volta das 21h10, e ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó. Até o momento, nenhuma pessoa se apresentou para retirar o corpo.

Ainda não há informações confirmadas sobre a causa da morte. A polícia está ouvindo testemunhas e aguarda o laudo do IML para esclarecer o caso.

Tags:

Morte São Gonçalo

Matérias Relacionadas