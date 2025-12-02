Jovem é encontrada morta dentro de casa em São Gonçalo

Uma mulher, que aparentemente 25 anos, ainda não identificada , foi encontrada morta em sua casa na noite de segunda-feira (1º), no bairro Bom Retiro, em São Gonçalo. A vítima estava sem roupas.

De acordo com as informações da polícia, foi o companheiro da jovem quem a encontrou já sem vida em casa, localizada na Rua Frei Agostinho. Ele foi encaminhado à 74ª (Alcântara) para prestar esclarecimentos.

O Corpo de Bombeiros informou que a remoção do corpo aconteceu por volta das 21h10, e ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó. Até o momento, nenhuma pessoa se apresentou para retirar o corpo.

Ainda não há informações confirmadas sobre a causa da morte. A polícia está ouvindo testemunhas e aguarda o laudo do IML para esclarecer o caso.