Acusado de integrar tráfico de drogas é preso em comunidade de Maricá

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 12º BPM (Niterói), após informações passadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na última segunda-feira (01), na Comunidade da Linha, em São José do Imbassaí, em Maricá, Natan da Silva, de 19 anos. Nas ação foram apreendidos drogas e armamentos.

Em cumprimento as informações recebidas, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT), fizeram uma operação na comunidade, onde ao chegaram no local, se depararam dois suspeitos na prática de de tráfico de drogas. Ao avistarem os policiais, se evadiram, Após cerco tático, os agentes conseguiram localizar e prender Natan, e com ele foram apreendidos os seguintes materiais: - uma Pistola Canik TP9 calibre 9mm com três carregadores contendo 25 munições intactas; um Porta carregador de pistola; 78 pinos de cocaína (162,60 gramas) e quatro tabletes de maconha (41,30 gramas).

Diante dos fatos, o material e o preso foram encaminhados à 82ª DP (Maricá), onde foi feito o registro da apreensão, onde também o preso foi autuado em flagrante delito pelo crime de Tráfico de drogas. Depois dos trâmites legais, ele foi conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde já está acautelado à disposição da Justiça.

