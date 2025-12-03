PM prende criminoso considerado o maior assaltante de motoristas de aplicativo no RJ

A prisão foi realizada graças as informações do Disque Denúncia - Foto: Divulgação / Disque Denúncia

A prisão foi realizada graças as informações do Disque Denúncia - Foto: Divulgação / Disque Denúncia

Um homem identificado como Rafael Vieira dos Santos, de 33 anos, mais conhecido como Porquinho ou Gordinho, considerado um dos maiores assaltantes de motoristas de aplicativo, foi preso na noite desta terça-feira (2), pela Polícia Militar.

O acusado foi capturado na Estrada Francisco de Almeida, situado no Prados Verdes, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A prisão, realizada por agentes da Subsecretaria de Inteligência em parceria com o 20º BPM (Mesquita), contou com informações repassadas pelo Disque Denúncia.

Leia também:

➣ Vasco perde para o Mirassol por 2 a 0 e não consegue afastar 'fantasma' do rebaixamento

➣ Alerj aprova projeto para repasse de R$ 120 milhões para a Saúde dos 92 municípios

Segundo os agentes, Rafael tentou fugir pulando um muro ao notar a aproximação dos militares, mas acabou preso.

Segundo as investigações, Rafael contava com a ajuda de um comparsa, que já havia sido preso este ano. O alvo da dupla era selecionado por meio de aplicativos de transporte.

A ação ocorreu quando o comparsa solicitava ao motorista para buscar um parente nas proximidades do Morro Jorge Turco, na Zona Norte do Rio. No local, Rafael abordou e roubou o carro junto com os pertences da vítima.

Os veículos roubados dos motoristas de aplicativo eram comercializados por aproximadamente R$1 mil cada, para um desmanche no Complexo da Pedreira, em Costa Barros.

Em 2018, a dupla de criminosos já havia sido presa por porte ilegal de arma, entretanto, foi solta logo em seguida.

O homem foi conduzido à 52ª DP (Nova Iguaçu).