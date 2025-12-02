Alerj aprova projeto para repasse de R$ 120 milhões para a Saúde dos 92 municípios

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta terça-feira (02), o Projeto de Lei 6.801/25, de autoria original do presidente da Casa, deputado Rodrigo Bacellar (União), que institui o Programa de Fortalecimento da Saúde dos Municípios Fluminenses, repassando verbas provenientes da economia do orçamento anual do Legislativo. A medida, que contou com a coautoria de todos os outros 69 parlamentares da Casa, segue para sanção do Poder Executivo.

O programa será financiado com recursos economizados pela atual gestão do saldo financeiro dos duodécimos destinados à Alerj. Ao todo, serão repassados este ano pela Assembleia aos cofres públicos R$ 220 milhões, dos quais R$ 120 milhões serão distribuídos entre todos os 92 municípios, enquanto os outros R$ 100 milhões vão ser destinados ao Estado.

Bacellar celebrou a aprovação da medida e destacou que o projeto é fruto do trabalho de todo o Parlamento. "Toda ajuda é bem-vinda, em especial neste fim de ano em que falta dinheiro de toda ordem. Fico muito feliz em ver o esforço de todos os deputados para a aprovação deste projeto", declarou o presidente da Alerj, em plenário.

A Alerj realizará, no dia 9, às 15h, uma cerimônia no Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj, para a entrega dos cheques simbólicos aos prefeitos de todos os 92 municípios fluminenses.