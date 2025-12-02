Vasco perde para o Mirassol por 2 a 0 e não consegue afastar 'fantasma' do rebaixamento

Preocupante e supreendente. A frase evidencia bem o mommento do Vasco no Brasileirão 2025. A equipe voltou a jogar mal e acabou derrotada para o Mirassol, em pleno estádio de São Januário, por 2 a 0. Com o resultado, a equipe estacionou nos 45 pontos e além de correr o risco de rebaixamento, pode terminar a competição sem a vaga para a Copa Sulamericana 2026.

O Mirassol está na fase de grupos da Libertadores 2026. A equipe paulista fez partida cirúrgica para vencer o Vasco e garantir vaga no G-4 do Brasileiro. A derrota é péssima para o time da casa, que continua com chances de rebaixamento. Os gols do Mirassol foram marcados por Renato Marques e Carlos Eduardo, em jogadas de velocidade. Mais um feito histórico da equipe de Rafael Guanaes.

Ao fim do jogo, Guanaes se emocionou à beira de campo e foi abraçado por sua comissão. Jogadores fizeram bastante festa e foram comemorar junto à torcida visitante.

Com a vitória, o Mirassol chegou a 66 pontos, na quarta posição, e não pode mais ser alcançado pelas equipes que estão abaixo na tabela. Desta maneira, garantiu uma vaga direta na fase de grupos em sua primeira participação na Libertadores.

O Vasco, por sua vez, permanece com 45 pontos, perdeu a chance de se garantir antecipadamente na Série A do ano que vem. de garantir a vaga na Copa Sulamericana, e ainda corre risco de rebaixamento.