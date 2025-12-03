Polícia Civil prende liderança de facção criminosa em Macaé

Após trabalhos de inteligência da distrital, agentes identificaram um dos veículos utilizados pelo criminoso trafegando em via pública - Foto: Reprodução/Google Maps

Após trabalhos de inteligência da distrital, agentes identificaram um dos veículos utilizados pelo criminoso trafegando em via pública - Foto: Reprodução/Google Maps

Policiais civis da 123ª DP (Macaé) prenderam, nesta terça-feira (02), um homem apontado como uma das principais lideranças da facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA), na comunidade Bosque Azul, em Macaé. Ele foi capturado em uma via pública do município, após trabalho de monitoramento da unidade.

Segundo investigações, o criminoso foi o responsável por coordenar a expansão das atividades do grupo criminoso no município de Quissamã, interior do Rio. Além disso, em maio deste ano, o homem atirou em um integrante de uma facção rival, que conseguiu fugir e sobreviveu ao ataque.

➣ Alerj aprova projeto para repasse de R$ 120 milhões para a Saúde dos 92 municípios

➣ Padrasto é preso em flagrante por morte de criança de 2 anos na Baixada Fluminense

Após trabalhos de inteligência da distrital, agentes identificaram um dos veículos utilizados pelo criminoso trafegando em via pública. Foi realizado um cerco tático e, na abordagem, o homem foi localizado e preso. Contra ele, foram cumpridos três mandados de prisão pelos delitos de tentativa de homicídio e associação para o tráfico.

No veículo, foram apreendidos aparelhos celulares e quantia em dinheiro, além de invólucros de cocaína e crack. Diante dos fatos, o criminoso também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.