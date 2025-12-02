Padrasto é preso em flagrante por morte de criança de 2 anos na Baixada Fluminense

Paulo Cesar da Silva Santos investigado pelo morte do enteado de 2 anos é preso em Queimados - Foto: Reprodução/redes Sociais

Um homem investigado pela morte do enteado de 2 anos de idade foi preso em Queimados, na Baixada Fluminense, na noite desta segunda-feira (1). Paulo Cesar da Silva Santos, de 23 anos, foi detido em flagrante momentos depois do crime. A ação foi realizada por policiais civis da 55ª DP (Queimados), com apoio de policiais militares do 24º BPM.

Na segunda-feira, Paulo levou o pequeno Henry Gabriel a UPA de Queimados, por volta do 12h. No local os funcionários perceberam diversos hematomas pelo corpo do menino e resolveram acionar a polícia e o Conselho Tutelar.

Segundo informações, na delegacia o homem afirmou que deu algumas "chineladas" e bateu em várias partes do corpo da criança após ele "sujar a fralda". Testemunhas relataram que o padrasto era agressivo e que já havia batido na vítima outras vezes.

O boletim do atendimento médico na unidade de saúde registrou a extensa lista de lesões encontradas no corpo de Henry, como múltiplos hematomas em diferentes regiões, edema bilateral na área parietal, pupilas anisocóricas, equimose no hemitórax esquerdo, lesão perfurocortante no punho esquerdo, luxação do dente 72 com sangramento gengival e uma lesão compatível com marca de solado de calçado na região femoral.

O criminoso foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. Na porta da 55ª DP, familiares da criança acompanharam a transferência de Paulo Cesar a uma unidade prisional em meio a muita emoção. Muitos familiares choravam em desespero e revolta, chegando até a bater na porta da viatura onde o preso estava, enquanto gritavam com o padrasto.