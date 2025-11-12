Homem é baleado em frente ao Madureira Shopping no Rio

Um homem de 47 anos foi baleado em frente ao Madureira Shopping, na Estrada do Portela, no início da noite desta terça-feira (11). A ocorrência se deu próximo a uma cabine da PM. De acordo com testemunhas, quando a vítima foi baleada, houve uma troca de tiros no Campinho, bairro vizinho.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados por volta das 18h16, mas o homem já tinha sido socorrido ao hospital. A Secretaria Municipal de Saúde, informou que o Samu prestou o socorro e levou a vítima para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. O quadro de saúde é considerado estável.

Testemunhas que estavam no local relataram o ocorrido nas redes sociais. "Eu estava na porta no momento que o senhor foi atingido. Ao meu ver, foi de raspão, na cabeça, porém ele estava piscando e eu optei em não olhar muito e orar pela vida dele, eu espero que esteja bem em nome de Jesus", relatou uma testemunha.

"Passei e vi o senhor lá no chão. Os próprios PMs que estavam lá estavam dizendo ser bala perdida do Campinho", contou outra.

"Quando o Samu levou ele ainda estava com vida. Espero que sobreviva!", disse uma terceira.

A Polícia Militar informou que ainda está apurando as circunstâncias do ocorrido, mas que o policiamento na localidade foi reforçado. Policiais civis da 29ª DP (Madureira) estão fazendo diligências para apurar o caso.