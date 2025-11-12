Homem é baleado em frente ao Madureira Shopping no Rio
Relatos indicam que no momento em que o homem foi atingido, ocorria uma troca de tiros no bairro vizinho
Um homem de 47 anos foi baleado em frente ao Madureira Shopping, na Estrada do Portela, no início da noite desta terça-feira (11). A ocorrência se deu próximo a uma cabine da PM. De acordo com testemunhas, quando a vítima foi baleada, houve uma troca de tiros no Campinho, bairro vizinho.
Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados por volta das 18h16, mas o homem já tinha sido socorrido ao hospital. A Secretaria Municipal de Saúde, informou que o Samu prestou o socorro e levou a vítima para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. O quadro de saúde é considerado estável.
Testemunhas que estavam no local relataram o ocorrido nas redes sociais. "Eu estava na porta no momento que o senhor foi atingido. Ao meu ver, foi de raspão, na cabeça, porém ele estava piscando e eu optei em não olhar muito e orar pela vida dele, eu espero que esteja bem em nome de Jesus", relatou uma testemunha.
"Passei e vi o senhor lá no chão. Os próprios PMs que estavam lá estavam dizendo ser bala perdida do Campinho", contou outra.
"Quando o Samu levou ele ainda estava com vida. Espero que sobreviva!", disse uma terceira.
A Polícia Militar informou que ainda está apurando as circunstâncias do ocorrido, mas que o policiamento na localidade foi reforçado. Policiais civis da 29ª DP (Madureira) estão fazendo diligências para apurar o caso.