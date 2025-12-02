Homem é esfaqueado e morto após briga na Zona Oeste do Rio

Deivison Nascimento de Souza lutava contra um câncer e já havia amputado uma das pernas - Foto: Reprodução

Deivison Nascimento de Souza lutava contra um câncer e já havia amputado uma das pernas - Foto: Reprodução

Um homem, identificado como Deivison Nascimento de Souza, de 41 anos, morreu com golpes de faca no interior de sua residência em Rio das Pedras, na madrugada deste domingo (1º). Ele foi atacado depois de uma discussão em meio a comemoração da vitória do Flamengo na Libertadores.

Familiares informaram que a briga aconteceu entre a vítima e o genro da sua esposa. A confusão começou depois do fim da partida, e em um determinado momento o acusado utilizou uma faca de cozinha para esfaquear Deivison no pescoço. A vítima morreu no local.

Na noite desta segunda-feira (1º), o homem acusado de esfaquear a vítima se entregou na Delegacia de Homicídios, onde alegou ter agido em legítima defesa. Ele disse que Deivison teria agredido sua sogra e tentou protegê-la.

A vítima lutava contra um câncer e por isso já havia amputado uma das pernas. Deivison era atendente de uma rede de supermercados, localizada na Barra da Tijuca. Parentes e familiares se despediram dele nesta segunda-feira (1º), no Cemitério de Irajá, na Zona Norte.

Nas redes sociais, a irmã da vítima escreveu: “não vai descansar enquanto ele não pagar”.

O local do crime já passou pela perícia da Delegacia de Homicídio da Capital (DHC), que agora segue as investigações ouvindo as testemunhas e realizando diligências para entender as circunstâncias do ocorrido.