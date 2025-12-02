Polícia Civil realiza operação contra golpe do falso exame médico

A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (2), a Operação Fake Doc (falso documento) que busca combater um grupo acusado de aplicar um golpe do falso exame médico. Os policiais estão cumprindo mandados de prisão e de busca e apreensão em locais relacionados aos acusados na Zona Oeste do Rio, além de outros estados como Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

De acordo com a corporação, os suspeitos fingiam ser médicos e coordenadores de hospitais para extorquir familiares de pacientes internados. Até o momento, apenas um homem foi preso e outro está sendo considerado foragido, mas as identidades não foram divulgadas.

Os acusados se aproveitavam da vulnerabilidade das vítimas. Os contatos entre os golpistas e as vítimas ocorria por meio de ligações alarmistas, onde os acusados alegavam que os pacientes haviam piorado e que era necessário a realização de exames urgentes, porém que não eram cobertos pelo convênio.

As investigações ainda indicam que os criminosos criaram uma falsa urgência para que as vítimas realizassem os pagamentos, fazendo com que os parentes se sentissem pressionados a tomar decisões sem tempo para pensar e verificar o que estava sendo dito. Os valores eram transferidos por meio do Pix.

A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) está conduzindo a ação, que também está sendo coordenada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul.